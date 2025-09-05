x
Пресса

Defence Blog: Пентагон ищет "дешевые перехватчики" для отражения массированных ракетных ударов

США
Вооружения
ПРО
время публикации: 05 сентября 2025 г., 10:33 | последнее обновление: 05 сентября 2025 г., 10:35
Defence Blog: Пентагон ищет "дешевые перехватчики" для отражения массированных ракетных ударов
Sebastian Apel/U.S. Department of Defense, via AP

Агентство ПРО США (MDA) запустило инициативу по созданию Low-Cost Interceptor (LCI) – модульных перехватчиков стоимостью менее $750 тысяч за единицу, предназначенных для отражения массированных пусков баллистических, крылатых и гиперзвуковых ракет, пишет Defence Blog.

15 сентября пройдет виртуальная сессия для заявителей, указывает sam.gov.

По условиям запроса, приоритет – быстрая демонстрация на базе уже существующих компонентов, открытая архитектура и возможность "спиральных" апгрейдов. В качестве минимальных возможностей указываются перехват в пределах атмосферы, скорость 5+ Маха (более чем пятикратная скорость звука), дальность 200+ км, терминальная головка самонаведения и осколочно-фугасная боевая часть. Также будет приветствоваться совместимость с существующими пусковыми установками Patriot и вертикальными пусковыми системами для кораблей.

Инициатива призвана сократить дисбаланс "цена атаки vs цена перехвата" и дополнить существующие системы ПРО, а не заменить их, отмечают военные эксперты.

