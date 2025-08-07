Washington Post: США планируют смягчить критику в адрес Сальвадора, Израиля и России

По данным Washington Post, в проекте ежегодного доклада Госдепартамента США за 2024 год резко снижен уровень критики в адрес Сальвадора, Израиля и России. Издание ссылается на черновики доклада, которыми располагает редакция.

В обновлённой версии доклада практически отсутствуют упоминания о коррупции или угрозах независимости судебной системы в Израиле. Хотя в предыдущем докладе, составленном в период администрации Джо Байдена, упоминался уголовный процесс против премьер‑министра Биньямина Нетаниягу, отмечает WP.

В том, что касается России, из отчета практически исключены любые упоминания о дискриминации или преследованиях ЛГБТ‑сообщества. Хотя в прошлом отчете говорилось о том, какими методами российские власти борются с "экстремизмом" и о насилии против ЛГБТ-активистов.

По Сальвадору доклад ограничивается заявлением, что серьезных нарушений прав человека в стране в 2024 году "не зафиксировано". Хотя предыдущие отчеты сообщали о пытках, жестких условиях в тюрьмах и угрозах жизни заключенных. Возможная причина такое смягчения отношения к нарушению прав в Сальвадоре, по мнению WP: то, что теперь США финансируют строительство "мега‑тюрьмы" за $6 млн, куда депортируются мигранты, включая тех, кого отправили назад по просьбе американской администрации.

По мнению критиков, такие изменения отражают политическую тенденцию администрации Дональда Трампа: приоритет – стратегическая дипломатия и национальный суверенитет, а не универсальная защита прав человека.

В Госдепартаменте заявили, что сделали отчеты короче "для удобства чтения" и в соответствии с законодательными требованиями.