x
07 августа 2025
|
последняя новость: 07:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 августа 2025
|
07 августа 2025
|
последняя новость: 07:28
07 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

Washington Post: США планируют смягчить критику в адрес Сальвадора, Израиля и России

США
Россия
СМИ
Израиль
время публикации: 07 августа 2025 г., 06:06 | последнее обновление: 07 августа 2025 г., 06:09
Washington Post: США планируют смягчить критику в адрес Сальвадора, Израиля и России
Pool via AP

По данным Washington Post, в проекте ежегодного доклада Госдепартамента США за 2024 год резко снижен уровень критики в адрес Сальвадора, Израиля и России. Издание ссылается на черновики доклада, которыми располагает редакция.

В обновлённой версии доклада практически отсутствуют упоминания о коррупции или угрозах независимости судебной системы в Израиле. Хотя в предыдущем докладе, составленном в период администрации Джо Байдена, упоминался уголовный процесс против премьер‑министра Биньямина Нетаниягу, отмечает WP.

В том, что касается России, из отчета практически исключены любые упоминания о дискриминации или преследованиях ЛГБТ‑сообщества. Хотя в прошлом отчете говорилось о том, какими методами российские власти борются с "экстремизмом" и о насилии против ЛГБТ-активистов.

По Сальвадору доклад ограничивается заявлением, что серьезных нарушений прав человека в стране в 2024 году "не зафиксировано". Хотя предыдущие отчеты сообщали о пытках, жестких условиях в тюрьмах и угрозах жизни заключенных. Возможная причина такое смягчения отношения к нарушению прав в Сальвадоре, по мнению WP: то, что теперь США финансируют строительство "мега‑тюрьмы" за $6 млн, куда депортируются мигранты, включая тех, кого отправили назад по просьбе американской администрации.

По мнению критиков, такие изменения отражают политическую тенденцию администрации Дональда Трампа: приоритет – стратегическая дипломатия и национальный суверенитет, а не универсальная защита прав человека.

В Госдепартаменте заявили, что сделали отчеты короче "для удобства чтения" и в соответствии с законодательными требованиями.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook