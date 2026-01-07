Walla: Юлий Эдельштейн подумывает покинуть "Ликуд" и создать новую партию

Депутат Кнессета Юлий Эдельштейн взвешивает возможность покинуть партию "Ликуд" и создать новую партию. В последние недели, сообщает Walla, проводились социологические опросы, в рамках которых проверялись электоральные возможности Эдельштейна в различных раскладах с различными политиками, однако окончательного решения о своей дальнейшей политической судьбе Эдельштейн пока не принял.

Юлий Эдельштейн, который был смещен с должности председателя парламентской комиссии по иностранным делам и обороне в связи с разногласиями по поводу закона о призыве, хотел бы видеть рядом с собой тех, кто борется за равное распределение бремени.

По утверждению издания, в декабре Эдельштейна видели с активистами партии "Резервисты" под руководством Йоаза Генделя – появление с ними такой сильной политической фигуры, как Юлий Эдельштейн, могло бы помочь "Резервистам" преодолеть электоральный барьер.

Однако ранее Эдельштейн неоднократно говорил, что он "не из тех, кто прыгает по партиям". Он подчеркивал, что в "Ликуде" обладает немалым количеством сторонников, а на вопрос, видит ли он себя во главе "Ликуда" после Биньямина Нетаниягу он осторожно ответил: "Не думаю, что сейчас я нахожусь в положении участия в борьбе, а что будет "в день после Нетаниягу" – не знает никто".