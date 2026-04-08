Axios: Моджтаба Хаменеи в последний момент распорядился о сделке с Трампом

Издание Axios пишет, что, когда истекал ультиматум президента США Дональда Трампа, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые с начала войны распорядился своим переговорщикам двигаться к соглашению. Об этом, по сведениям издания, сообщили израильский чиновник, региональный источник и еще один собеседник, знакомый с ходом переговоров. Авторы публикации: Барак Равид, Дейв Лолер и Марк Капуто.

Axios отмечает, что на публике Трамп в это время продолжал угрожать Ирану "полным уничтожением", однако за кулисами уже нарастала дипломатическая активность. По сведениям издания, спецпосланник Стив Виткофф утром в понедельник назвал полученное от Ирана предложение из 10 пунктов "катастрофой", после чего начался "хаотичный" обмен исправленными проектами через пакистанских посредников; к процессу также подключились министры иностранных дел Египта и Турции.

Как пишет Axios, к вечеру понедельника посредники добились американского согласия на обновленный проект двухнедельного прекращения огня, и окончательное решение должен был принять Хаменеи. Источники издания утверждают, что он лично участвовал в процессе в понедельник и вторник, причем из-за угрозы покушения со стороны Израиля передавал указания в основном через курьеров с записками. Два собеседника Axios назвали его согласие на сделку "прорывом".

По данным Axios, к полудню вторника стороны в целом уже сблизились по условиям двухнедельного перемирия, хотя даже люди из окружения Трампа до последнего не понимали, согласится ли он на паузу. Незадолго до публикации своего решения Трамп поговорил с Биньямином Нетаниягу и получил от него обязательство соблюдать перемирие, затем связался с пакистанским фельдмаршалом Асимом Муниром, после чего американским войскам был отдан приказ остановить подготовку к ударам. Позже глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран будет соблюдать прекращение огня и откроет Ормузский пролив для судов, действующих "в координации с вооруженными силами Ирана".

Судя по публикации Axios, Моджтаба Хаменеи не только жив и дееспособен, но и реально руководит Ираном.