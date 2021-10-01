"Хочу сама стать волшебной палочкой". Нателла Болтянская в программе "Детский недетский вопрос"
Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.
Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.
Гостем передачи стала Нателла Болтянская – журналист, исследователь, автор-исполнитель песен, определяющая себя как "довольно жадный космополит".
На вопрос трехлетней девочки "Что будут делать люди, если они смогут всё исправить?" она отвечает: "Всё портить".
"У каждого свой дурак", – говорит она, отвечая на детский вопрос о том, кто такой дурак.
При ответе на предложение назвать три заветных желания, обладая волшебной палочкой, говорит: "Хочу сама стать волшебной палочкой".
Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Нателлой Болтянской
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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.
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