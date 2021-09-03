"Всё не зря". Олег Родовильский в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Олег Родовильский – руководитель, актер и режиссер Театра Zero. На просьбу японской девочки "Назови свою жизнь одним словом", он отвечает: "Театр".

О необходимости чтения. "Книга – маленькая планета невидимого и незнакомого человека, которая помогает тебе лучше узнать себя".

"Вера – способ жизни с установкой "всё не зря"", – говорит Родовильский, считающий себя верующим, хотя и не религиозным человеком.

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Олегом Родовильским

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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