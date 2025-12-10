Марк Руффало, Сьюзан Сарандон и Рами Юссеф проведут серию публичных бесед про фильм "Палестина 36"

Голливудские звезды Марк Руффало, Диего Луна, Сюзан Сарандон, Риз Ахмед, Ава Дюверней, Мира Наир и Рами Юссеф проведут серию публичных бесед в поддержку фильма "Палестина 36" Аннемари Джасир. Это совместная инициатива продюсерской компании Джасир Philistine Films и американского дистрибьютора фильма, Watermelon Pictures в рамках поддержки фильма в гонке за премией Американской киноакадемии "Оскар" – "Палестина 36" представляет Палестину в иностранной номинации.

Серия мероприятий Talking Palestine 36 будет проходить в разных городах по всему миру, а также онлайн. Встречи будут продолжаться все время проката фильма в кинотеатрах. "Каждый выпуск цикла будет высвечивать иной аспект фильма – от творческого самовыражения в условиях ограничений до глобальной роли кино как средства документирования повседневного опыта палестинцев, а также взгляд на происхождение палестинского сопротивления оккупации", – говорится в официальном объявлении о серии встреч.

Фильм рассказывает о восстании арабов против британских властей, и является первой костюмной исторической лентой в карьере Джасир. Съемки фильма планировались в Палестинской автономии, но их пришлось перенести в Иорданию из-за нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года. В фильме снимались несколько голливудских актеров – Джереми Айронс, Лиам Каннингем ("Игра престолов"), Роберт Армайо (сериал "Кольца власти"). Картина является совместной продукцией Палестинской автономии, Великобритании, Франции, Дании, Иордании, Саудовской Аравии и Катара.

Премьера картины состоялась на кинофестивале в Торонто, но не получил наград. Зато картине досталось Гран-при международного кинофестиваля в Токио. Это уже четвертая картина Джасир, которая представит Палестину на "Оскаре": ее фильмы "Соль этого моря" (2008), "Когда я тебя увидел" (2012) и "Ваджиб" (2018) участвовали в оскаровской гонке, но не попали в список номинантов.