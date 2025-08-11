x
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Мадонна высказалась в защиту "невинных детей Газы" и упомянула о заложниках

Газа
Война с ХАМАСом
Заложники
время публикации: 11 августа 2025 г., 23:27 | последнее обновление: 11 августа 2025 г., 23:36
Мадонна высказалась в защиту "невинных детей Газы"
Evan Agostini/AP

Американская поп-звезда Мадонна в своем Instagram обратилась к Папе Римскому с просьбой спасти детей Газы "пока не поздно".

"Святейший отец, пожалуйста, поезжайте в Газу и принесите свет надежды детям, пока не стало слишком поздно. Я как мать не могу смотреть на их страдания. Это дети всего мира, они принадлежат нам всем. Вы единственный из нас, кому не откажут во въезде", – написала Мадонна, имеющая в Instagram более 20 миллионов подписчиков.

В комментариях певица написала, что обратилась к "божьему человеку" в день рождения своего сына Рокко. "Я чувствую, что лучший подарок, который я могу сделать ему как мать – это попросить сделать все возможное для спасения невинных детей, оказавшихся под перекрестным огнем в Газе. Я никого не обвиняю и не принимаю ничью сторону. Страдают все. В том числе и матери заложников. Я молюсь об их освобождении", – написала Мадонна.

Мадонна не первый раз публично высказывается на тему палестино-израильского конфликта. В августе 2014 года она опубликовала на своих страницах в Facebook и Instagram фото, на котором она запечатлена между двух полуобнаженных мужчин. На торсе одного изображена Звезда Давида, на торсе другого – полумесяц. Певица сопроводила фото призывом к прекращению огня. Она отметила, что все люди истекают кровью одного цвета.

