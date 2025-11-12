Поп-звезда Сабрина Карпентер сыграет в "Алисе в Стране чудес"

Поп-звезда Сабрина Карпентер сыграет свою первую большую роль в Голливуде – Алису в новой экранизации книги Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране чудес". За проект отвечает студия Universal Pictures. Карпентер является и сопродюсером проекта, продвижением которого в Голливуде она занималась в последнее время. Знаменитая история Кэрролла будет в этот раз не просто экранизирована, а превращена в мюзикл.

За сценарий и режиссуру отвечает Лорин Скафария ("Мошенницы с Уолл-стрит").

Новости о проекте Карпентер появились спустя неделю после объявления номинантов на музыкальную премию "Грэмми", где Карпентер представлена в шести категориях. Среди них – "Лучший клип", авторами которого стали израильские режиссеры Ванья Хайман и Галь Муджа. Тот же клип на песню Карпентер "Manchild" принес режиссерскому дуэту награду британской музыкальной премии UK Music Video Award в категории "Лучший клип к популярной композиции".