Умерла Салли Кёркленд – первая актриса, вышедшая обнаженной на сцену в США

11 ноября в Палм-Спрингс (Калифорния, США) в возрасте 84 лет умерла популярная в прошлом актриса Салли Кёркленд – обладательница "Золотого глобуса" и номинантка на "Оскар". О ее смерти сообщили многие американские СМИ.

Салли Кёркленд родилась 31 октября 1941 года в Нью-Йорке. Ее мать была редактором в журналах Vogue и "Life, крестной девочки стала знаменитая актриса Шелли Уинтерс. Азы актерского мастерства Салли постигала у Ли Страсберга, а свободное время часто проводила в тусовке Энди Уорхола. В 1962 году она начала актерскую карьеру на театральных подмостках Нью-Йорка, а в 1968 году стала первой актрисой, появившейся обнаженной перед зрителями на театральной сцене. В 1970-х годах Керкленд появилась в ряде популярных фильмов, таких как "Встреча двух сердец" (1973), "Афера" (1973), "Звезда родилась" (1976) и "Рядовой Бенджамин" (1980) и "Лучшие из лучших" (1989). В 1987 году она была номинирована на "Оскар" за главную роль в фильме "Анна", и хотя премии киноакадемии она не получила, ей все же достался "Золотой глобус". Актриса также появлялась и на телевидении, где у нее были роли в сериалах "Дни нашей жизни", "Она написала убийство" и "Простая жизнь".

Салли Кёркленд являлась министрантом в Церкви движения духовного внутреннего осознания, в свободное время рисовала, давала уроки йоги, а также преподавала драму молодым актерам.