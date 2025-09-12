x
12 сентября 2025
|
последняя новость: 07:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 сентября 2025
|
12 сентября 2025
|
последняя новость: 07:14
12 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

"Если бы женщины правили миром..." Полина Майофис в передаче "Детский недетский вопрос"

время публикации: 12 сентября 2025 г., 06:12 | последнее обновление: 12 сентября 2025 г., 06:12
"Если бы женщины правили миром..." Полина Майофис в передаче "Детский недетский вопрос"
"Детский недетский вопрос"
"Если бы женщины правили миром..." Полина Майофис в передаче "Детский недетский вопрос"
"Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос".

Гостьей передачи стала Полина Майофис – певица, мама трех детей. Девочки умнее мальчиков, полагает она, но говорит об этом шепотом. И громче: "Если бы женщины правили миром, кровожадности было б меньше".

Хороший человек – неравнодушный, говорит Полина.

Успех в жизни – "это когда другие люди могут сказать о тебе то, что ты сам хотел бы услышать", считает она.

Если бы была всемогущей, но дарила бы детям умение "видеть, замечать, любоваться".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Полиной Майофис

Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 05 сентября 2025

"Война – это рак конкуренции". Михаил Шейтельман в передаче "Детский недетский вопрос"
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 29 августа 2025

О футурошоке, рисках и поиске смысла. Виктор Вахштайн про ИИ в передаче "Детский недетский вопрос"