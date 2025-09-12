"Если бы женщины правили миром..." Полина Майофис в передаче "Детский недетский вопрос"
Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос".
Гостьей передачи стала Полина Майофис – певица, мама трех детей. Девочки умнее мальчиков, полагает она, но говорит об этом шепотом. И громче: "Если бы женщины правили миром, кровожадности было б меньше".
Хороший человек – неравнодушный, говорит Полина.
Успех в жизни – "это когда другие люди могут сказать о тебе то, что ты сам хотел бы услышать", считает она.
Если бы была всемогущей, но дарила бы детям умение "видеть, замечать, любоваться".
Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Полиной Майофис
Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"
Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].