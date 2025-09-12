"Если бы женщины правили миром..." Полина Майофис в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос".

Гостьей передачи стала Полина Майофис – певица, мама трех детей. Девочки умнее мальчиков, полагает она, но говорит об этом шепотом. И громче: "Если бы женщины правили миром, кровожадности было б меньше".

Хороший человек – неравнодушный, говорит Полина.

Успех в жизни – "это когда другие люди могут сказать о тебе то, что ты сам хотел бы услышать", считает она.

Если бы была всемогущей, но дарила бы детям умение "видеть, замечать, любоваться".

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].