Майм Бялик получит почётную докторскую степень Тель-Авивского университета
время публикации: 14 декабря 2025 г., 10:37 | последнее обновление: 14 декабря 2025 г., 10:37
Актриса и нейробиолог Майим Бялик будет удостоена почётной докторской степени Тель-Авивского университета на ближайшем заседании Совета попечителей, которое пройдёт в мае. Об этом сообщили связанные с университетом аккаунты и представители сообщества TAU в соцсетях.
Майм не просто голливудская актриса, защищающая Израиль на международной арене. Она имеет докторскую степень по нейробиологии – её диссертация была посвящена синдрому Прадера-Вилли.
Церемония вручения почётных степеней традиционно проходит в рамках ежегодного заседания Совета попечителей университета в кампусе университета.