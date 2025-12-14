Майм Бялик получит почётную докторскую степень Тель-Авивского университета

Актриса и нейробиолог Майим Бялик будет удостоена почётной докторской степени Тель-Авивского университета на ближайшем заседании Совета попечителей, которое пройдёт в мае. Об этом сообщили связанные с университетом аккаунты и представители сообщества TAU в соцсетях.

Майм не просто голливудская актриса, защищающая Израиль на международной арене. Она имеет докторскую степень по нейробиологии – её диссертация была посвящена синдрому Прадера-Вилли.

Церемония вручения почётных степеней традиционно проходит в рамках ежегодного заседания Совета попечителей университета в кампусе университета.