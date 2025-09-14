x
14 сентября 2025
Культура

Фильм о 7 октября получил приз зрительских симпатий на фестивале в Торонто

Кинофестиваль
время публикации: 14 сентября 2025 г., 21:15 | последнее обновление: 14 сентября 2025 г., 21:19
Фильм о 7 октября получил приз зрительских симпатий на фестивале в Торонто
AP Photo/Chris Pizzello, File

Картина Барри Эйверича "Дорога между нами: окончательное спасение", которая рассказывает о событиях 7 октября, получил приз зрительских симпатий как лучший документальный фильм международного кинофестиваля в Торонто.

Фильм, напомним, сначала включили в программу фестиваля, потом убрали, сославшись на то, что у авторов ленты нет авторских прав на использование кадров с камер террористов ХАМАСа, а потом под давлением общественности вернули. Правда, картину показали только один раз. Но билеты в зале на 1800 человек были распроданы за несколько минут.

Фильм рассказывает историю полковника в отставке Ноама Тибона, сын которого 7 октября 2023 года сообщил отцу об атаке террористов. Схватив пистолет, Тибон поехал на север спасать семью сына, но по дороге вынужден был останавливаться, чтобы вывезти в безопасное место встречавшихся ему на пути пострадавших. К семье сына Тибону удалось пробиться лишь спустя восемь часов. К счастью, Амир с женой и детьми пережили нападение, их удалось спасти.

Приз зрительских симпатий получила картина "Хэмнет" Хлои Джао с Полем Мескалем в главной роли. Приз профессионального жюри достался украинской ленте "За перемогу" Валентина Висяновича.

Культура
