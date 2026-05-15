"Бог – это папа души". Пятилетний Шервуд (сын Дмитрия Быкова) в программе "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

Гостем передачи стал Шервуд Быков – сын писателя Дмитрия Быкова, которому в начале осени исполнится шесть лет.

Вопрос: Что такое Бог?

Ответ: "Бог – это тот, кто придумал всю жизнь. Он есть, но он не человек. Он в небе, он невидимый. Это как папа души".

Вопрос: Зачем тебе деньги?

Ответ: "Чтобы покупать то, что нужно для жизни: дом, машину, кровати, игрушки, бумагу, электричество. А если останется очень много денег, я куплю еще кусок поля и сам построю еще один дом. Потом соединю дома подземными ходами. И будет у меня своя собственная норка, в которой я могу сам жить".

Вопрос: У тебя есть одна минута, когда тебя слышит весь мир. Что ты скажешь?

Ответ: "Сначала я бы сказал, чтобы все меня слушались. А потом – чтобы все мне платили. Но если серьезно, я бы дал людям заклинание, чтобы добро всегда побеждало. И тогда, когда будет война, добро будет побеждать в любом случае".

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].

