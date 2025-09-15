Названы лауреаты премии "Эмми-2025". Список победителей
В Лос-Анджелесе (Калифорния, США), в зале Peacock Theater, прошла 77-я церемония награждения премии "Эмми" за достижения в области телевизионных искусств.
СПИСОК ЛАУРЕАТОВ
Сериалы:
- Лучшая драма: The Pitt (Max).
- Лучшая комедия: The Studio (Apple TV+).
- Лучший мини-сериал: Adolescence (Netflix).
Лучшие актеры и актрисы:
- Драма, актёр: Ноа Уайли (The Pitt).
- Драма, актриса: Бритт Лоуэр (Severance).
- Комедия, актёр: Сет Роген (The Studio).
- Комедия, актриса: Джин Смарт (Hacks).
- Мини-сериал, актёр: Стивен Грэм (Adolescence).
- Мини-сериал, актриса: Кристин Милиоти (The Penguin).
Лучшие актёры и актрисы второго плана:
- Драма, актёр: Трамелл Тиллман (Severance).
- Драма, актриса: Кэтрин ЛаНаса (The Pitt).
- Комедия, актёр: Джефф Хиллер (Somebody Somewhere).
- Комедия, актриса: Ханна Айнбиндер (Hacks).
- Мини-сериал, актёр: Оуэн Купер (Adolescence).
- Мини-сериал, актриса: Эрин Доэрти (Adolescence).
Лучшие сценарий и режиссура:
- Сценарий (драма): Дэн Гилрой (Andor).
- Режиссура (драма): Адам Рэндалл (Slow Horses).
- Сценарий (комедия): Сет Роген, Эван Голдберг и соавт. (The Studio).
- Режиссура (комедия): Сет Роген, Эван Голдберг (The Studio).
- Сценарий (мини-сериал): Джек Торн, Стивен Грэм (Adolescence).
- Режиссура (мини-сериал): Филип Барантини (Adolescence).
The Studio поставил рекорд по числу статуэток для комедийного сериала за один сезон – 13 побед.
Сет Роген стал "человеком вечера": четыре статуэтки – как актер, сценарист, режиссёр и продюсер.
Самым юным лауреатом оказался 15-летний Оуэн Купер, победивший в категории "Лучший актёр второго плана в мини-сериале".
Впервые за много лет три главных приза достались трем разным платформам: HBO/Max (драма), Apple TV+ (комедия) и Netflix (мини-сериал).
Скандальная речь Ханны Айнбиндер
Актриса еврейского происхождения Ханна Айнбиндер, победившая в номинации "лучшая актриса второго плана в комедийном сериале", завершила свою благодарственную речь заявлением: "Вперед Birds! К черту ICE! Свободу Палестине!" (под "птицами" – Birds – подразумевается футбольная команда Philadelphia Eagles; ICE – иммиграционная и таможенная служба США).