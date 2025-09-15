x
15 сентября 2025
15 сентября 2025
15 сентября 2025
последняя новость: 06:50
15 сентября 2025
Культура

Названы лауреаты премии "Эмми-2025". Список победителей

время публикации: 15 сентября 2025 г., 06:19 | последнее обновление: 15 сентября 2025 г., 07:00
Лучшая драма: The Pitt (Max)
AP Photo/Chris Pizzello
Лучшая комедия: The Studio (Apple TV+)
AP Photo/Chris Pizzello
Лучший мини-сериал: Adolescence (Netflix)
Richard Shotwell/Invision/AP
В Лос-Анджелесе (Калифорния, США), в зале Peacock Theater, прошла 77-я церемония награждения премии "Эмми" за достижения в области телевизионных искусств.

СПИСОК ЛАУРЕАТОВ

Сериалы:

- Лучшая драма: The Pitt (Max).

- Лучшая комедия: The Studio (Apple TV+).

- Лучший мини-сериал: Adolescence (Netflix).

Лучшие актеры и актрисы:

- Драма, актёр: Ноа Уайли (The Pitt).

- Драма, актриса: Бритт Лоуэр (Severance).

- Комедия, актёр: Сет Роген (The Studio).

- Комедия, актриса: Джин Смарт (Hacks).

- Мини-сериал, актёр: Стивен Грэм (Adolescence).

- Мини-сериал, актриса: Кристин Милиоти (The Penguin).

Лучшие актёры и актрисы второго плана:

- Драма, актёр: Трамелл Тиллман (Severance).

- Драма, актриса: Кэтрин ЛаНаса (The Pitt).

- Комедия, актёр: Джефф Хиллер (Somebody Somewhere).

- Комедия, актриса: Ханна Айнбиндер (Hacks).

- Мини-сериал, актёр: Оуэн Купер (Adolescence).

- Мини-сериал, актриса: Эрин Доэрти (Adolescence).

Лучшие сценарий и режиссура:

- Сценарий (драма): Дэн Гилрой (Andor).

- Режиссура (драма): Адам Рэндалл (Slow Horses).

- Сценарий (комедия): Сет Роген, Эван Голдберг и соавт. (The Studio).

- Режиссура (комедия): Сет Роген, Эван Голдберг (The Studio).

- Сценарий (мини-сериал): Джек Торн, Стивен Грэм (Adolescence).

- Режиссура (мини-сериал): Филип Барантини (Adolescence).

The Studio поставил рекорд по числу статуэток для комедийного сериала за один сезон – 13 побед.

Сет Роген стал "человеком вечера": четыре статуэтки – как актер, сценарист, режиссёр и продюсер.

Самым юным лауреатом оказался 15-летний Оуэн Купер, победивший в категории "Лучший актёр второго плана в мини-сериале".

Впервые за много лет три главных приза достались трем разным платформам: HBO/Max (драма), Apple TV+ (комедия) и Netflix (мини-сериал).

Скандальная речь Ханны Айнбиндер

Актриса еврейского происхождения Ханна Айнбиндер, победившая в номинации "лучшая актриса второго плана в комедийном сериале", завершила свою благодарственную речь заявлением: "Вперед Birds! К черту ICE! Свободу Палестине!" (под "птицами" – Birds – подразумевается футбольная команда Philadelphia Eagles; ICE – иммиграционная и таможенная служба США).

Культура
