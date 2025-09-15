x
15 сентября 2025
15 сентября 2025
15 сентября 2025
последняя новость: 11:30
15 сентября 2025
Культура

Соавтор фильма "Нет другой земли" утверждает, что ЦАХАЛ провел обыск в его доме

Оскар
Иудея и Самария
ЦАХАЛ
время публикации: 15 сентября 2025 г., 10:17 | последнее обновление: 15 сентября 2025 г., 10:17
Соавтор фильма "Нет другой земли" утверждает, что ЦАХАЛ провел обыск в его доме
AP Photo/Leo Correa

Соавтор палестино-израильской картины "Нет другой земли", завоевавшей премию "Оскар", Базель Адра сообщил, что его братья и кузен были избиты израильскими поселенцами, а Армия обороны Израиля провела обыск в его доме в районе Масафер Ятта, у югу от Хеврона.

13 сентября об инциденте сообщил израильский активист Юваль Абраам, второй режиссер картины, через социальные сети: "Прямо сейчас: израильская армия проводит обыск в доме обладателя "Оскара" Базеля Адры после того, как израильские поселенцы ранее напали на его деревню и избили члена его семьи. Солдаты могут попытаться похитить Базеля и отправить в одну из израильских тюрем, которые фактически являются местами пыток".

На следующий день Адра дал интервью агентству Associated Press, в котором рассказал, что израильские поселенцы атаковали его деревню, ранив двух его братьев и кузена. Когда он был с ними в больнице, ему сообщили, что в его доме проходил обыск. По словам Адры, солдаты потребовали от его жены предоставить доступ к телефону и обыскали дом. Они также ненадолго задержали дядю режиссера. Он заявил, что провел ночь за пределами деревни, потому что ЦАХАЛ перекрыл въезд в деревню, и он опасался ареста.

Израильская армия заявляла, что проводила обыски в деревне после того, как двое израильских гражданских подверглись нападению с применением камней.

