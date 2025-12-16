Лиор Ашкенази получил почетную степень школы кино "Сэм Шпигель"

Актер Лиор Ашкенази получил почетную степень доктора школы кино и телевидения "Сэм Шпигель". В обосновании решения руководство школы заявило, что вручает Ашкенази эту награду "за впечатляющий профессиональный путь продолжительностью более трёх десятилетий – как актёра и режиссёра в театре, кино и на телевидении, а также за мужество и настойчивость в последние два года, когда он стал громким голосом семей заложников. Голосом крика, надежды и единства в сложной израильской реальности".

Получая награду, Ашкенази отметил, что эта награда "подводит итог длительному и безумному периоду", который еще предстоит осмыслить. "К сожалению, нам предстоят еще сражения, – сказал он. – Прежде всего – борьба за нашу демократию, которая всё ещё в разгаре. И борьба за будущее культуры: за нашу свободу рассказывать истории, бросать вызов, критиковать и ставить зеркало перед истеблишментом".