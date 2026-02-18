Тильда Суинтон, Хавьер Бардем и еще 80 кинематографистов осудили Берлинале за молчание о Газе

Более 80 нынешних и бывших участников Берлинского международного кинофестиваля подписали открытое письмо, в котором раскритиковали руководство Берлинале за "молчание" по поводу конфликта в Газе и за "цензурирование" артистов, высказывающихся на эту тему.

Среди подписантов – актеры Тильда Суинтон, Хавьер Бардем и другие. В письме говорится, что представители киноиндустрии ожидают от культурных институций "отказа от соучастия в насилии, продолжающемся против палестинцев".

Обращение опубликовано на фоне дискуссий, развернувшихся во время Берлинале 2026 года. Поводом стали слова председателя международного жюри Вима Вендерса, который на пресс-конференции заявил, что кинематографисты "должны оставаться вне политики" и назвал кино "противоположностью политики". Комментарии прозвучали в ответ на вопрос о позиции фестиваля и поддержке Израиля со стороны правительства Германии, являющегося одним из ключевых спонсоров Берлинале.

Позднее директор фестиваля Триша Таттл заявила, что художники не обязаны комментировать все политические дискуссии, если они не имеют на них влияния.

Авторы письма выразили несогласие с позицией Вендерса, подчеркнув, что искусство и политика неотделимы. Они также призвали фестиваль "выполнить свой моральный долг" и ясно обозначить свою позицию по "ужасному насилию, которое продолжается в отношении палестинцев".