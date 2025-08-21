Вена официально выбрана городом, в котором состоится "Евровидение-2026"

Австрийская телекомпания ORF и Европейский вещательный союз (EBU) определились с местом проведения "Евровидения" 2026 года. На рассмотрение были представлены кандидатуры Вены и Инсбрука, и теперь стало известно, что конкурс состоится в австрийской столице. Полуфиналы пройдут 12 и 14 мая, а финал – 16 мая; площадкой выступит "Штадтхалле" – самый крупный закрытый зал в Австрии, вмещающий более 16 тысяч зрителей.

Вена примет "Евровидение" в третий раз в истории – конкурс уже проходил здесь в 1967 и 2015 годах. Город, таким образом, вышел на четвертое место по количеству устраивавшихся тут мероприятий EBU, которое он отныне делит с Копенгагеном, Мальмё и Стокгольмом. Лишь в Дублине, Лондоне и Люксембурге "Евровидение" гостило ещё чаще.

Торжественное открытие конкурса пройдёт 10 мая в Венской ратуше, а на площади перед ней построят официальную "деревню" "Евровидения" с дополнительными концертами, выставками, фуд-кортом и прочими развлечениями, каждый год сопровождающими мероприятие.