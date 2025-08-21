x
21 августа 2025
|
последняя новость: 09:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 августа 2025
|
21 августа 2025
|
последняя новость: 09:47
21 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Вена официально выбрана городом, в котором состоится "Евровидение-2026"

Австрия
Евровидение-2026
время публикации: 21 августа 2025 г., 09:47 | последнее обновление: 21 августа 2025 г., 09:49
Вена официально выбрана городом, в котором состоится "Евровидение-2026"
AP Photo/Theresa Wey

Австрийская телекомпания ORF и Европейский вещательный союз (EBU) определились с местом проведения "Евровидения" 2026 года. На рассмотрение были представлены кандидатуры Вены и Инсбрука, и теперь стало известно, что конкурс состоится в австрийской столице. Полуфиналы пройдут 12 и 14 мая, а финал – 16 мая; площадкой выступит "Штадтхалле" – самый крупный закрытый зал в Австрии, вмещающий более 16 тысяч зрителей.

Вена примет "Евровидение" в третий раз в истории – конкурс уже проходил здесь в 1967 и 2015 годах. Город, таким образом, вышел на четвертое место по количеству устраивавшихся тут мероприятий EBU, которое он отныне делит с Копенгагеном, Мальмё и Стокгольмом. Лишь в Дублине, Лондоне и Люксембурге "Евровидение" гостило ещё чаще.

Торжественное открытие конкурса пройдёт 10 мая в Венской ратуше, а на площади перед ней построят официальную "деревню" "Евровидения" с дополнительными концертами, выставками, фуд-кортом и прочими развлечениями, каждый год сопровождающими мероприятие.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 12 июля 2025

Казахстан может присоединиться к конкурсу "Евровидение" уже в 2026 году
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 04 июля 2025

Генеральная ассамблея EBU не стала голосовать за отстранение Израиля от "Евровидения"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 03 июля 2025

Европейский вещательный союз обсудил требования исключить Израиль из "Евровидения"
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 22 мая 2025

Победитель "Евровидения" лайкнул новость об убийстве израильтян в Нью-Йорке