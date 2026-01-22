Около 800 кинематографистов, в том числе Надав Лапид, осудили жесткое подавление протестов в Иране

Почти 800 представителей мировой киноиндустрии подписали совместное заявление с осуждением действий властей Ирана против участников массовых протестов. Среди подписантов – лауреаты премии "Оскар" Жюльет Бинош и Марион Котийяр, израильский режиссер Надав Лапид и Йоргос Лантимос.

В заявлении говорится, что иранские власти вместо диалога с обществом ответили на протесты насилием, включая стрельбу по демонстрантам, массовые убийства, аресты, пытки, насильственные исчезновения и полное отключение интернета по всей стране. Авторы обращения подчеркивают, что протесты были вызваны репрессиями, бедностью, дискриминацией и системной несправедливостью.

"Ни одна политическая власть не имеет права уничтожать собственный народ ради сохранения себя или ради того, чтобы заставить замолчать правду", – говорится в заявлении. "Мы призываем независимые международные организации, кинофестивали, культурные и художественные институции, а также мировое сообщество кинематографистов и художников публично и конкретно осудить эти преступления, пересмотреть и переоценить свои отношения с официальными структурами Исламской Республики и поддержать борьбу народа Ирана за свободу, человеческое достоинство и все неотъемлемые и неотчуждаемые права человека".

Документ подписали и известные иранские деятели кино, в том числе актриса Зар Амир Эбрахими, актриса Гольшифте Фарахани, а также режиссеры Сепиде Фарси и Ширин Нешат. К ним присоединились Надав Лапид, Тарик Салех, Лоренс Бендер, Доминик Молль, Флориан Зеллер, Жюдит Годреш и Ариан Лабед.

Заявление было опубликовано более чем через две недели после начала жесткого подавления общенациональных протестов в Иране, которые стали крупнейшими со времен движения "Женщина, жизнь, свобода" 2022 года. Из-за интернет-блокады, введенной 8 января, оценить реальный масштаб насилия затруднительно. По данным правозащитников, подтверждены тысячи случаев гибели людей, а общее число жертв может превышать 16 тысяч, сотни тысяч получили ранения.