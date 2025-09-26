Неделя в кино: что смотреть на Хайфском кинофестивале

Несмотря на бойкот Израиля, к которому призывают уже 4 тысячи кинематографистов со всего мира, 41-й Хайфский кинофестиваль смог собрать программу из лучших картин Берлинского, Каннского и даже Венецианского кинофестивалей. Более того, в программе, например, есть картина "Сущность" (The Thing With Feathers) – трагический бенефис актера Бенедикта Камбербэтча, который требует от британского правительства прекратить поставки оружия Израилю и читает со сцены стихи, отрицающие само существование Израиля. Так что есть ощущение, что активизм западных звезд существует в некоей параллельной кинематографу реальности.

В этом году фестиваль, который проходит в городе со смешанным населением, задумался об интересах этого самого населения, и некоторые фильмы будут сопровождаться субтитрами не только на иврите и английском. К примеру, четыре ярких премьеры сопроводили переводом на русский язык: это новая экранизация знаменитого романа Александра Дюма "Граф Монте-Кристо" Матье Делапорта и Александра де Ла Пательера, премьера которой состоялась в Каннах и сопровождалась 11-минутной овацией; "Комната Марианны" с Мелани Тьери в главной роли о еврейском мальчике, который год прятался в комнате своей матери от нацистов; "Великая Лилиан Холл" с Джессикой Лэнг и Кейт Бейтс в главных ролях и французская трагикомедия "Цвета жизни" мастера французских мелодрам Седрика Клапиша. И это не считая исторической драмы Сергея Лозницы "Два прокурора". Еще восемь фильмов программы будут сопровождаться субтитрами на арабском языке, помимо иврита и английского: "Мать" македонской режиссерки Теоны Стругар Митевски о непростом выборе между верой и моралью и трагикомедия о взрослении "Учитель тенниса" итальянца Андреа ди Стефано; израильские фильмы "Ану" Мии Хатаб Хазаз – мистическая драма о поисках корней в Сирии, "Непреклонность" Брахи Зисман Коэн об израильской художнице палестинского происхождения Раиде Адон, которая вынуждена существовать между двумя идентичностями и "Фадиа" об "убийстве чести" в арабской деревне Галилеи, "Расколотые" о городах со смешанным населением – Хайфа, Акко, Лод, Рамле и Яффо; фаворит фестиваля "Сандэнс" "Ди-джей Ахмет" с резкой критикой традиционализма в исламе; трагикомедия о неприятии человека с психическими отклонениями "Кто за?" испанца Сантьяго Рекуехо.

А откроется фестиваль картиной "Сирота" от автора "Сына Саула" Ласло Немеша. Немеш – явление на кинонебосклоне уникальное. В 2015 году он неожиданно для всех получил премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" за "Сына Саула", будучи никому не известным режиссером. На днях он резко раскритиковал своих коллег по цеху за призывы к бойкоту Израиля: "они судят мир, о котором не имеют ни малейшего понятия". Продюсировал картину Александр Роднянский. Кстати, еще один фильм, созданию которого помогал Роднянский, тоже покажут в Хайфе. Это картина о событиях 7 октября Дани Розенберга "О собаках и людях".

Премьера "Сироты" состоялась в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля, но наград картина не получила. Сирота здесь – подросток по имени Андор, который рос на рассказах матери о погибшем отце, о его благородстве и воспитании. И когда на пороге дома появляется грубый незнакомец, заявляющий, что он и есть тот самый отец, мальчик не очень понимает, как теперь ему быть и со своей верой в прекрасного отца, и со своим недоверием к этому чужому человеку.

Еще одна яркая картина из программы Венецианского кинофестиваля в Хайфе – "Тихий друг" Ильдико Эньеди. Обладательница "Золотого медведя" Берлинского кинофестиваля, венгерская постановщица удивляет синефилов в первую очередь полным отказом от антропоцентричного взгляда на реальность. Главный герой "Тихого друга" – дерево гинкго. Ему 200 лет, оно растет на кампусе университета Маргбурга в Германии. "Созерцательное, неспешное, уникально придуманное, самый интеллектуальный и изобретательный фильм года" – примерно так описывали картину Эньеди после премьеры в Венеции кинокритики, назвав ее самым неожиданным фильмом года.

Еще одна "венецианская" лента в программе смотра – история о том, как человек, потерявший работу, становится серийным убийцей. "Метод исключения" Пак Чхан Ука претендовал на "Золотого льва" в Венеции, а получил главный приз зрительских симпатий кинофестиваля в Торонто. Кстати, приедет в Хайфу и нашумевший фильм "Дорога между нами: окончательное спасение" канадского режиссера Барри Эйверича, который сначала пытались снять с показа смотра в Торонто, а потом вернули, но всего на один сеанс. Правда, это не помешало картине Эйверича, рассказывающей о 7 октября глазами генерала Армии обороны Израиля в отставке Ноама Тибона, получить главный приз зрительских симпатии в документальной категории.

Еще две громкие премьеры в Хайфе – это "Сентиментальная ценность" Йоакима Триера и "Звук падения" Маши Шилински. Обе картины невероятно понравились зрителям Каннского кинофестиваля. "Сентиментальная ценность" стала лауреатом Гран-при, а "Звук падения" получил приз жюри смотра. Обе ленты по-своему обходятся с темой семьи, памяти, вины и прощения. "Сентиментальная ценность" – история блудного отца (Стеллан Скарсгард), который возвращается к своим уже выросшим дочерям после смерти их матери. Правда, возвращается вовсе не из проснувшегося в нем родительского сантимента. Да и дочери (в исполнении Эль Фэннинг и Ренате Реинсве) ему не очень-то рады. "Звук падения" – тоже история семьи, рассказанная, придуманная, подсмотренная четырьмя поколениями женщин этой семьи. Время действия картины постоянно меняется – то начало 20 века, то 40-е, то 80-е, то наши дни. А вот место остается прежним – семейная ферма, которая передается из поколения в поколение вместе с накопленным опытом разочарований, насилия, мизогинии. "Звук падения" невероятно сложный проект. Не только в исполнении, но и для восприятия. Но и большая премьера года – это, пожалуй, одна из самых синефильских лент из всего, что мы видели за последнее время.

Еще одна лента из Канн – победитель в категориях "Лучший актер" и "Лучший режиссер" – "Секретный агент" от бывшего кинокритка Клебера Мендонса Фильо. Взявшись за политический триллер, Фильо аккуратно объединяет комедию абсурда с драмой несвободы. Действие фильма происходит в годы военной диктатуры в Бразилии. Разобраться в происходящем на экране поначалу непросто, главный герой и сам не понимает, что с ним происходит, – то ли он действительно шпион, действующий под прикрытием, то ли это ошибки прошлого мучают и преследуют его. Фильм выдвинут на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" (как и почти все вышеперечисленные), так что посмотреть его обязательно стоит.

И, наконец, картина, которая в Каннах произвела фурор в параллельной программе, хоть призов и не получила, – полнометражный дебют постановщицы из Тайваня Ши-Чин Цоу "Девочка-левша", снятый при заметном продюсерском участии Шона Бейкера ("Анора"). Это тоже очень женская история, в которой мать и двое ее дочерей – малышка И-Цзин и подросток И-Энн – пытаются выжить после того, как отец их бросил. Мать держит маленький ресторанчик на местном рынке, старшая дочь с ней раздраженно не ладит, а малышка И-Цзин в ярких туфельках и с рюкзачком вприпрыжку скачет по близлежащим магазинчикам, иногда прихватывая там кое-что без разрешения. "Девочка-левша" – парадоксальная, смешная, здорово придуманная и очень ярко сыгранная драма, в которой абсурд переплетается с грустной реальностью, любовь с непрожитой обидой, а семья с обязательными тайнами.

И, наконец, фильм, который ни в коем случае нельзя пропустить, хоть он и не получил наград на Берлинском кинофестивале, где был представлен. "Голубая луна" Ричарда Линклейтера – блистательный бенефис Итана Хоука в роли американского поэта-песенника еврейского происхождения Лоренца Харта. Почти театральная пьеса, снятая в декорациях бара, где одинокий Харт, чья карьера пошла на убыль, а сердце страдает от неразделенной любви к 20-летней актрисе (Маргарет Куолли), проживает несколько часов. Весь фильм – это монолог Харта, оформленный как его диалог то с барменом, то со случайными посетителями бара, то с бывшим партнером, лучшим композитором мюзиклов 40-х годов в Америке Ричардом Роджерсом (Эндрю Скотт). Роджерс отказался от сотрудничества с Хартом из-за запоев поэта, и теперь его мюзикл "Оклахома!" в соавторстве с другим – огромное разочарование и боль Харта. Всего полтора часа экранного времени Итан Хоук и Ричард Линклейтер воссоздают на экране забытое чудо классического кино без оглушительных спецэффектов и утомительных головоломок. Исполненные юмора и драмы откровения 48-летнего поэта (спустя несколько месяцев он умрет от алкогольного отравления на улице, с этого начнется фильм) в декорациях уютного бара – казалось бы, ничего особенного. Но оторваться невозможно. Настоящая магия настоящего кино.