Музей Гуггенхайма в Абу-Даби откроется после почти 20 лет ожидания

Департамент культуры и туризма Абу-Даби объявил, что музей Гуггенхайма в Абу-Даби откроется 11 декабря 2026 года. Проект, о котором впервые объявили еще в 2006 году, станет крупнейшим музеем сети Гуггенхайма. Стоимость строительства не раскрывается.

Здание музея на острове Саадият спроектировал знаменитый американский архитектор Фрэнк Гери, скончавшийся в прошлом году. Новый музей войдет в международную сеть Гуггенхайма наряду с музеями в Нью-Йорке, Бильбао и Венеции, и расширит музейный комплекс Абу-Даби – он находится всего в нескольких минутах ходьбы от Лувра Абу-Даби, открывшегося в 2017 году.

Общая площадь выставочных пространств составит более 34 тысяч квадратных метров, включая 30 галерей, 11 600 кв.метров внутренних экспозиций и 23 000 кв. метров открытых выставочных площадок.

Музей будет посвящен современному искусству второй половины XX и XXI веков, уделяя особое внимание художникам из Западной Азии, Северной Африки, Южной Азии и других регионов Глобального Юга. Экспозиция будет построена вокруг таких тем, как абстракция, массовая культура, ландшафт, язык и сторителлинг.

Директор проекта Стефани Розенталь ранее заявляла, что новый Гуггенхайм должен стать "одним из самых прогрессивных музеев XXI века". В день объявления даты открытия она отметила, что за годы подготовки удалось собрать одну из самых международных музейных команд, которая смогла реализовать проект, несмотря на многочисленные трудности и изменения.