Модельер назвал Мики Зоара "чахчахом". Зоар: "Если речь о фильмах, оскорбляющих ЦАХАЛ, я гордый чахчах"

Конфликт между министром культуры и спорта Мики Зоаром и сообществом израильских кинематографистов затронул и израильского модельера Юваля Каспина. В комментариях в социальной сети Facebook Каспин назвал министра культуры оскорбительным словом "чахчах" (пренебрежительное прозвище по отношению к выходцам из стран Ближнего Востока и Северной Африки (мизрахи), также обозначает необразованного, неграмотного человека – прим.ред.). Правда, почти сразу после публикации Каспин взял свои слова обратно, объяснив их "минутной вспышкой гнева". "Я отказываюсь от слова "чахчах" и хочу извиниться перед теми, кого это задело", – заявил он, не отказываясь от общего смысла сказанного им. "Я считаю, что он (Мики Зоар – прим.ред.) не подходит на должность министра культуры, – считает Каспин. – Между ним и культурой нет ничего общего – так же, как нет ничего общего между Мири Регев и культурой". каспин также добавил, что, по его мнению, Израиль стоит разделить на две страны: "Иудея – религиозное, недемократическое государство, а Израиль – демократическое государство всех своих граждан, и все должны отслужить три года".

Зоар в свою очередь так отреагировал на слова модельера: "Если то, что я остановлю фильмы, наносящие ущерб ЦАХАЛу, делает меня "чахчахом", то я – гордый чахчах". Таким образо министр культуры еще раз напомнил о том, что нынешний конфликт между ним и работниками искусства начался с присуждения премии Израильской киноакадемии "Офир" картине "Море". Министр не в первый раз заявляет о своей борьбе с "ущербом ЦАХАЛу", который якобы наносит этот фильм, хотя фильм рассказывает о палестинском мальчике, который пробирается в Израиль, чтобы попасть к морю, и солдаты израильской армии (пограничники) на экране появляются лишь на несколько минут, выполняют свои служебные обязанности и не совершают ничего их порочащего.