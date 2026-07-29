Десять женщин обвинили Джареда Лето в сексуализированном насилии

Десять женщин обвинили обладателя премии "Оскар" Джареда Лето в неподобающем поведении и сексуализированном насилии в документальном фильме "Джаред Лето: темный секрет Голливуда". В картине девять женщин впервые решились публично рассказать о своем опыте общения с актером и музыкантом.

По словам участниц расследования, все описываемые события происходили в период с 2002 по 2016 год, когда Лето было от 30 до 40 лет. Сейчас актеру 54 года.

"Это было 25 лет назад… и ему все сошло с рук", – сказала одна из женщин, обвинивших Лето в неподобающем поведении.

BBC сообщает, что журналистам удалось подтвердить ряд деталей рассказов с помощью друзей и родственников женщин, которым они рассказывали об этих событиях в то время. В некоторых случаях редакция также ознакомилась с фотографиями и сообщениями, которые, по мнению журналистов, подтверждают их свидетельства.

Кроме того, двое бывших сотрудников группы Thirty Seconds to Mars рассказали авторам фильма, что многие члены команды чувствовали себя некомфортно из-за того, как Лето общался с несовершеннолетними поклонницами. По их словам, музыкант иногда приглашал девушек за кулисы, в свою гримерку или в дом, где проходили записи.

"Думаю, все понимали, что разница в возрасте была слишком большой", – сказал один из бывших сотрудников группы.

Еще одна женщина, принявшая участие в расследовании BBC, заявила, что познакомилась с Джаредом Лето, когда ей было 14 лет. По ее словам, во время автограф-сессии актер сделал непристойный комментарий о ее груди, а затем попросил охранника провести ее за кулисы музыкального фестиваля. Девушка рассказала о случившемся матери, которая подошла к Лето, однако, как утверждается, он повторил свой комментарий.

BBC отмечает, что неоднократно обращалась к Джареду Лето за комментарием, однако актер не ответил на запросы редакции и не прокомментировал выдвинутые в его адрес обвинения.

При этом на данный момент обвинения остаются неподтвержденными в судебном порядке, а уголовные обвинения против Джареда Лето официально не предъявлены.