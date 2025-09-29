Дженнифер Лоуренс: "Происходящее в Газе – это геноцид"

Актриса Дженнифер Лоуренс во время пресс-конференции на фестивале в Сан-Себастьяне заявила, что происходящее в Газе "нельзя назвать иначе как геноцид". Она также призналась, что испытывает страх за своих детей в связи с продолжающимися войнами и новой политикой подавления свободы слова в США. Лоуренс вынуждена была отвечать на вопросы журналистов о ситуации в Газе и политике в США, хотя организаторы пресс-конференции старались вернуть разговор к кинематографу.

Дженнифер Лоуренс стала самой молодой актрисой, которую организаторы международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне наградили за пожизненный вклад в киноискусство. На смотре также был показан фильм "Умри, моя любовь" Линн Рэмси, в котором Лоуренс и Роберт Паттинсон сыграли молодую пару, отношения которой разрушает послеродовая депрессиия молодой матери.

Фестиваль в Сан-Себастьяне в этом году проходил на фоне постоянных пропалестинских демонстраций. В одной из них принимал участие министр культуры и один из самых активных критиков Израиля в правительстве Испании Эрнест Уртасун, а также актеры, сыгравшие в картине Каутер Бен Хании "Голос Хинд Раджаб".