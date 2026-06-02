Директор Британского музея объяснил перенос лекции об Израиле: "Участники планировали сорвать лекцию"

Директор Британского музея Николас Каллинан объяснил решение перенести лекцию об истории древних царств Израиля и Иудеи, которая должна была пройти в рамках Месяца еврейской культуры в Великобритании опасностью для зрителей и посетителей музея. Поводом для комментария стала волна критики, последовавшая после переноса лекции руководителя ближневосточного отдела музея Пола Коллинза менее чем за сутки до ее начала. По информации директора музея, от четверти до половины обладателей билетов планировали сорвать выступление.

В опубликованном на сайте музея заявлении Каллинан объяснил, что незадолго до начала мероприятия музей получил информацию, что часть зрителей собирается устроить акцию протеста прямо во время лекции.

"В дни, предшествовавшие лекции, мы получили достоверную информацию о том, что значительная часть участников (от 25% до 50%) намеревалась не слушать выступление, а сорвать его, – говорится в заявлении Каллинана. – Британский музей, как и любое крупное общественное учреждение, привык к протестам. Более того, протест является здоровой частью демократической жизни. Однако существует принципиальная разница между протестом за пределами мероприятия и организованным срывом мероприятия изнутри с целью заставить замолчать выступающего и заглушить обсуждение, особенно в столь непростой момент для еврейской общины Великобритании".

По словам Каллиана, дирекция музея была вынуждена принять решение о переносе лекции в интересах посетителей музея и участников мероприятия, которые совершенно не планировали становиться статистами для чьего-то протеста. "Свобода выражения мнений не требует от учреждений предоставлять площадку для срыва мероприятий, – объясняет Каллинан. – Она также не требует от организаторов сознательно ставить выступающих, слушателей или посетителей в ситуацию, когда законное мероприятие не может пройти безопасно и уважительно".

"Посетители имели право рассчитывать, что смогут услышать лекцию, а ее автор – выступить без организованных попыток заставить его замолчать. Баланс между этими обязанностями – это не цензура, а ответственное управление учреждением", – заявил Каллинан.

По его словам, проблема выходит далеко за рамки одного мероприятия. Директор отметил, что культурные институции Великобритании все чаще оказываются между противоборствующими политическими лагерями, а любое административное решение начинает восприниматься как идеологический жест.

Каллинан также отверг обвинения в отмене мероприятия. "Лекция не была отменена. Она была перенесена. Это важное различие", – подчеркнул он.

Лекция, посвященная археологии и истории древних царств Израиля и Иудеи на основе артефактов из коллекции Британского музея, должна состояться позднее в июне и будет транслироваться онлайн.