Дебра Мессинг заявила, что думает о репатриации, потеряв друзей из-за поддержки Израиля

Голливудская актриса Дебра Мессинг заявила, что рассматривает возможность репатриации в Израиль. Звезда сериала "Уилл и Грейс" призналась, что после событий 7 октября столкнулась с отчуждением со стороны части голливудского сообщества, потеряла друзей и пережила тяжелый эмоциональный кризис.

Выступая на мероприятии организации Jewish Communal Appeal в Сиднее, актриса рассказала, что была вынуждена обратиться за психологической помощью после волны критики, с которой столкнулась из-за своей публичной поддержки Израиля.

"Я действительно ожидала, что голливудское сообщество поддержит меня. Всю свою карьеру я была частью этого либерального и инклюзивного сообщества", – сказала Мессинг.

По ее словам, реакция многих коллег стала для нее болезненным ударом.

"Я чувствовала себя преданной и покинутой. Мне казалось, что я совершенно одна. И я потеряла очень многих друзей", – призналась актриса.

Мессинг, которая называет себя либеральной сионисткой, отметила, что тяжело переживала не только отчуждение со стороны индустрии развлечений, но и постоянные нападки в социальных сетях.

"Это был самый тяжелый опыт в моей жизни. Это была настоящая борьба, с взлетами и падениями. В какой-то период я находилась в глубокой депрессии, испытывала сильный гнев и действительно нуждалась в помощи", – рассказала она.

Актриса также сообщила, что всерьез рассматривает переезд в Израиль.

"Был момент, когда я почувствовала, что Соединенные Штаты больше не являются безопасным местом, особенно Нью-Йорк", – сказала уроженка Бруклина. – Когда я нахожусь в Израиле, я чувствую себя дома. Несмотря на все ракеты, именно там я чувствую себя в большей безопасности".

С момента нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года Мессинг неоднократно выступала в поддержку страны, посещала Израиль и участвовала в инициативах по борьбе с антисемитизмом. На фоне опасений общественного осуждения многие сторонники Израиля в Голливуде предпочитают не афишировать свои взгляды, однако Мессинг стала одной из самых заметных публичных фигур, открыто занявших произраильскую позицию.

До 7 октября актриса была известна прежде всего как убежденная либералка и критик Дональда Трампа. Она поддерживала Джо Байдена и Камалу Харрис, а в 2017 году была удостоена премии GLAAD за вклад в развитие представительства ЛГБТК+ в медиа. В последние годы Мессинг значительно усилила свою общественную деятельность, связанную с поддержкой Израиля.