30 апреля 2026
последняя новость: 14:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Культура

Книга матери погибшего заложника заняла второе место в списке бестселлеров The New York Times

время публикации: 30 апреля 2026 г., 13:27 | последнее обновление: 30 апреля 2026 г., 13:27
Рэйчел Голдберг-Полин, мать погибшего заложника Гирша Гольдберга-Полина
AP Photo/Ohad Zwigenberg

Книга Рэйчел Гольдберг-Полин, матери погибшего заложника Гирша Гольдберга-Полина, "Когда мы увидим тебя снова" стала бестселлером по версии издания The New York Times, заняв второе место в списке самых продаваемых книг в бумажной и электронной версии.

Книга о пережитом родителями Гирша с момента новостей о плене сына и до объявления о его гибели вышла в США 21 апреля одновременно в бумажной верссии и в электронном виде. Одновременно вышла и аудиоверсия издания, которую озвучила сама Гольдберг-Полин.

После нападения 7 октября Гольдберг-Полин выступала на всех возможных площадках, чтобы спасти своего сына, – перед мировыми лидерами и на международных форумах.

Она известна тем, что приклеивала к своей одежде кусочек малярной ленты с указанием количества дней, прошедших с 7 октября, и носила его ежедневно, даже после смерти сына, продолжая поддерживать остававшихся в плену израильтян.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 23 февраля 2026

Мемуары Эли Шараби признаны "Еврейской книгой года" в США