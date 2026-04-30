Книга матери погибшего заложника заняла второе место в списке бестселлеров The New York Times

Книга Рэйчел Гольдберг-Полин, матери погибшего заложника Гирша Гольдберга-Полина, "Когда мы увидим тебя снова" стала бестселлером по версии издания The New York Times, заняв второе место в списке самых продаваемых книг в бумажной и электронной версии.

Книга о пережитом родителями Гирша с момента новостей о плене сына и до объявления о его гибели вышла в США 21 апреля одновременно в бумажной верссии и в электронном виде. Одновременно вышла и аудиоверсия издания, которую озвучила сама Гольдберг-Полин.

После нападения 7 октября Гольдберг-Полин выступала на всех возможных площадках, чтобы спасти своего сына, – перед мировыми лидерами и на международных форумах.

Она известна тем, что приклеивала к своей одежде кусочек малярной ленты с указанием количества дней, прошедших с 7 октября, и носила его ежедневно, даже после смерти сына, продолжая поддерживать остававшихся в плену израильтян.