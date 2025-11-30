Гай Пирс извинился за распространение антисемитских теорий заговора

Австралийский актер Гай Пирс ("Бруталист", "Король говорит!") вынужден был извиниться за распространяемые им конспирологические антисемитские теории. Ранее он перепостил сообщения крайне правого националиста Ника Фуэнтеса, в которых тот обвинял Израиль в теракте 11 сентября и убийстве правого активиста Чарли Кирка, а также заявлял, что главные порнокомпании в США принадлежат евреям. Кроме постов Фуэнтеса, Пирс поделился постами аккаунта Corefitnessbynaz2, в котором говорилось: "Когда сионисты говорят вам, что ислам разрушит Америку, помните, что некоторые из крупнейших казино Лас-Вегаса, породившие зависимость и азартные игры, были основаны и принадлежат сионистским евреям".

В разговоре с изданием Jewish News актер извинился за распространение ложной информации: "Мне стало известно, что в рамках моей поддержки палестинцев я по ошибке распространил статьи и заявления, содержащие ложную информацию. Я осознаю, что публикация неточного контента может вызвать путаницу, и очень сожалею об этом. Я, безусловно, постараюсь в будущем тщательно проверять всё, чем делюсь в интернете".

Впрочем, эти извинения не отменяют позицию Пирса. После атаки ХАМАСа 7 октября 2023 года на Израиль звезда "Бруталиста" постоянно выступал против Израиля, присоединился к бойкоту израильской киноиндустрии, объявленному организацией Film Workers for Palestine. Ранее в этом году он писал: "Я никогда в жизни не испытывал такого отвращения к какой-либо группе людей, как к израильтянам. Каждый день я наблюдаю их полное равнодушие и презрение к жизни палестинцев. Это позорно и отбрасывает человечество назад с каждым подобным отвратительным поступком".