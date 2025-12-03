x
03 декабря 2025
|
последняя новость: 12:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 декабря 2025
|
03 декабря 2025
|
последняя новость: 12:02
03 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Фильмы о 7 октября и об израильских поселенцах победили на международном фестивале в Швейцарии

Эмми
Netflix
время публикации: 03 декабря 2025 г., 11:30 | последнее обновление: 03 декабря 2025 г., 11:34
Фильмы о 7 октября и об израильских поселенцах победили на международном фестивале в Швейцарии
Мы снова будем танцевать

Картина "Мы снова будем танцевать" израильского режиссера Ярива Мозера победила в категории "Новости и актуальные события" международного фестиваля телепродукции Rose d'Or в Швейцарии. Это не первая международная победа картины Мозера. В июне 2025 года фильм получил премию "Эмми" в категории "Лучший документальный фильм по документальным событиям".

"Мы снова будем танцевать" рассказывает о трагедии 7 октября через видео- и аудиозаписи, сделанные жертвами и террористами ХАМАСа, а также интервью выживших на фестивале "Нова", где погибли 370 человек.

Еще одна награда Rose d'Or досталась документальной ленте "Поселенцы" французского режиссера Луи Теру. Фильм рассказывает об израильских поселенцах в Иудее и Самарии и о движении за заселение сектора Газы. Картина состоит из интервью с палестинцами и израильскими поселенцами, в том числе с правой активисткой, председателем движения "Нахала" Даниэлой Вайс. Фильм вышел в рамках цикла спецпроектов Луи Теру для канала BBC Two.

Главную премию в категории "Драма" получил британский мини-сериал "Переходный возраст" стриминговой платформы Netflix.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 27 июня 2025

Фильм о выживших в резне 7 октября получил премию "Эмми"
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 04 мая 2025

Фильм "Мы снова будем танцевать" Ярива Мозера получит почетную "Эмми"