Фильмы о 7 октября и об израильских поселенцах победили на международном фестивале в Швейцарии

Картина "Мы снова будем танцевать" израильского режиссера Ярива Мозера победила в категории "Новости и актуальные события" международного фестиваля телепродукции Rose d'Or в Швейцарии. Это не первая международная победа картины Мозера. В июне 2025 года фильм получил премию "Эмми" в категории "Лучший документальный фильм по документальным событиям".

"Мы снова будем танцевать" рассказывает о трагедии 7 октября через видео- и аудиозаписи, сделанные жертвами и террористами ХАМАСа, а также интервью выживших на фестивале "Нова", где погибли 370 человек.

Еще одна награда Rose d'Or досталась документальной ленте "Поселенцы" французского режиссера Луи Теру. Фильм рассказывает об израильских поселенцах в Иудее и Самарии и о движении за заселение сектора Газы. Картина состоит из интервью с палестинцами и израильскими поселенцами, в том числе с правой активисткой, председателем движения "Нахала" Даниэлой Вайс. Фильм вышел в рамках цикла спецпроектов Луи Теру для канала BBC Two.

Главную премию в категории "Драма" получил британский мини-сериал "Переходный возраст" стриминговой платформы Netflix.