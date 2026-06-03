На фестивале Трайбека покажут фильм об иранских протестах, созданный ИИ

Организаторы кинофестиваля Трайбека объявили о мировой премьере фильма "Мечты фиалок" (Dreams of Violets) – полностью созданной с помощью искусственного интеллекта картины студии Fountain 0, посвященной сопротивлению иранских граждан режиму.

Показ на Трайбека станет первым случаем, когда крупный международный кинофестиваль включил в программу полнометражный игровой фильм, целиком сгенерированный ИИ.

Премьера состоится 10 июня, в рамках празднования 25-летия фестиваля.

75-минутная докудрама вдохновлена протестами, охватившими Тегеран в январе. В центре сюжета – пятеро иранцев, которые встречаются в одном из переулков столицы незадолго до своей казни. За происходящим из окна наблюдает десятилетний мальчик по имени Амир, страдающий церебральным параличом.

Фильм основан на реальных столкновениях между иранскими властями и протестующими гражданами. По данным агентства Human Rights Activists News Agency (HRANA), в ходе протестов погибли не менее 7 тысяч человек, а более 50 тысяч были арестованы.

Однако сама идея включения в программу международного кинофестиваля картины, созданной ИИ, вызвала волну критики со стороны киносообщества и пользователей соцсетей.

Соосновательница кинофестиваля Джейн Розенталь отвечает, что другого способа рассказать о протестах в Иране нет. "Людям стоит прочитать заявление режиссера Аш Куши. Он иранец, его семья, родственники и друзья находятся там. За два месяца это был единственный способ рассказать свою историю так, как он хотел", – сказала Розенталь в интервью Variety.

По ее словам, использование искусственного интеллекта в данном случае следует рассматривать как творческий инструмент, а не как самоцель. "Если бы кто-то написал об этом песню, никто бы ничего не сказал. Если бы кто-то написал стихотворение, никто бы ничего не сказал. Если бы кто-то решил рассказать эту историю через танец, никто бы ничего не сказал. Он сделал это своим способом, и именно в этом контексте нужно рассматривать фильм", – отметила она.

Розенталь подчеркнула, что фильм важен прежде всего как способ рассказать историю, которая редко получает широкую международную огласку.

"Если бы речь шла о Второй мировой войне, Гражданской войне или любой другой известной истории, реакция была бы иной. Но эти истории до сих пор не получили достаточного внимания. Идеален ли этот фильм? Нет. Но это то, что нужно увидеть именно сейчас", – заявила она.

По словам создателей, бюджет картины составил около двух тысяч долларов. Режиссер Аш Куша ранее объяснил использование ИИ тем, что у него не было доступа ни к съемочной группе, ни к актерам, ни к возможности работать непосредственно в Иране.