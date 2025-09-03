Опубликовано ранее официально не издававшееся концертное видео Джона Леннона

В преддверии намеченного на октябрь издания 10-дискового бокс-сета "Power to the People" в свет вышел концертный видеоклип Джона Леннона и Йоко Оно на песню "Instant Karma!". Видео было снято в "Мэдисон-Сквер-Гарден" в Нью-Йорке в 1972 году во время концертов под названием "One to One", которые Джон и Йоко давали вместе с американской рок-группой Elephant"s Memory, выступавшей в качестве их аккомпанирующего состава. Эти съёмки ранее не были широко доступны – для бокс-сета они подверглись реставрации и ремастерингу. В 2024 году они были использованы в фильме "One to One: John & Yoko" Кевина Макдональда и Сэма Райса-Эдвардса.

Сборник "Power to the People", выпуск которого курирует сын Леннона и Оно, Шон Оно Леннон, посвящён нью-йоркскому периоду жизни его родителей и их политическому активизму начала 1970-х годов. В него войдут 123 трека, включая демо-версии, наброски, студийные "джем-сейшены" и редкие концертные записи. По утверждению издателей, 90 композиций никогда ранее не публиковались— по крайней мере, в этих вариантах.

Песня "Instant Karma!" была издана на сингле в феврале 1970 года, ещё до официального распада группы The Beatles. Она стала первой сольной композицией экс-музыканта ливерпульской четвёрки, превысившей миллионный тираж.