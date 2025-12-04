Pantone назвал цветом 2026 года белый оттенок Cloud Dancer

Институт цвета Pantone объявил цветом 2026 года белый оттенок Cloud Dancer 11-4201. В компании описывают его как "идеальный пустой холст" для моды, дизайна и интерьеров, подчеркивая, что этот цвет "сбалансирован и наполнен спокойствием".

По словам вице-президента Pantone Лори Прессман, по мере приближения 2026 года становится ясно, что "эволюция – это переходное время". "Люди ставят под сомнение всё: во что мы верим, как хотим жить, где хотим жить", – цитирует ее Irish News. По словам Прессман, многим сегодня нужна передышка – меньше шума и суеты, больше простоты, и выбранный оттенок отражает именно эту потребность.

Прессман отметила, что спокойно относится к тому, что многие будут называть Cloud Dancer "просто белым". Она подчеркивает, что оттенок является продуктом своей эпохи, и контекст, в котором он выбран, – ключевая часть концепции "цвета года".

Ранее Pantone выбирал более насыщенные и "говорящие" оттенки: цветом 2023 года был ярко-розовый Viva Magenta ("нетривиальный красный для нетривиальных времён"), в 2024-м – мягкий "Персиковый пушок" (13-1023 Peach Fuzz), а в 2025-м – коричневый оттенок Mocha Mousse (17-1230). Переход к почти "чистому" белому Cloud Dancer в Pantone связывают с запросом на тишину, минимализм и ощущение нового начала.