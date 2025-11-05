Анджелина Джоли посетила больницы в Херсоне. Ее охранника задержали

Американская актриса и посол доброй воли ЮНИСЕФ Анджелина Джоли посетила Херсон в рамках благотворительной программы. Она посетила несколько медицинских учреждений города, включая роддом и детскую больницу. Это уже не первый визит актрисы в Украину после начала полномасштабного вторжения России. Весной 2022 года Джоли в качестве посла Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев посетила Львов. Она провела встречи с беженцами, врачами и волонтерами.

Нынешний визит актрисы не обошёлся без инцидентов. Как пишет Insider UA, при въезде в Херсон на блокпосту кортеж Джоли был остановлен. У одного из охранников актрисы возникли проблемы с документами, и весь кортеж, включая автомобиль Джоли, вынужден был отправиться в ТЦК (территориальный центр комплектования). Мужчина оказался офицером запаса ВСУ. После проверки кортеж актрисы продолжил путь.