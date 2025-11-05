x
05 ноября 2025
|
последняя новость: 21:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 ноября 2025
|
05 ноября 2025
|
последняя новость: 21:16
05 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Анджелина Джоли посетила больницы в Херсоне. Ее охранника задержали

Звезды
Украина
Война в Украине
время публикации: 05 ноября 2025 г., 19:45 | последнее обновление: 05 ноября 2025 г., 19:33
Анджелина Джоли посетила больницы в Херсоне. Ее охранника задержали
AP PHOTO /Andrew Medichini

Американская актриса и посол доброй воли ЮНИСЕФ Анджелина Джоли посетила Херсон в рамках благотворительной программы. Она посетила несколько медицинских учреждений города, включая роддом и детскую больницу. Это уже не первый визит актрисы в Украину после начала полномасштабного вторжения России. Весной 2022 года Джоли в качестве посла Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев посетила Львов. Она провела встречи с беженцами, врачами и волонтерами.

Нынешний визит актрисы не обошёлся без инцидентов. Как пишет Insider UA, при въезде в Херсон на блокпосту кортеж Джоли был остановлен. У одного из охранников актрисы возникли проблемы с документами, и весь кортеж, включая автомобиль Джоли, вынужден был отправиться в ТЦК (территориальный центр комплектования). Мужчина оказался офицером запаса ВСУ. После проверки кортеж актрисы продолжил путь.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 31 декабря 2024

Анджелина Джоли и Брэд Питт официально разведены