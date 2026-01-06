Микки Рурк заявил, что не объявлял краудфандинг, чтобы расплатиться за дом

Микки Рурк отрицает свою причастность к краудфандингу, объявленному на платформе GoFundMe, где собирают пожертвования, чтобы помочь актеру расплатиться за аренду дома в Лос-Анджелесе.

В видео, опубликованном в понедельник вечером на его странице в Instagram, Рурк сказал: "Кто-то создал что-то вроде фонда или сбора для меня, чтобы туда жертвовали деньги, как будто на благотворительность, и это не я, ясно? Если бы мне нужны были деньги, я бы не просил никакой чёртовой благотворительности. Я лучше засуну себе пистолет в задницу и нажму на спуск".

В понедельник (5 января) появилась информация о том, что Микки Рурку грозит выселение за неуплату арендной платы за дом, в котором он живет. На платформе GoFundMe была опубликована страница, призывающая поклонников актера жертвовать деньги, чтобы помочь звезде. Заявленная сумма сбора – 100 тысяч долларов. Уже сегодня собрано более 102 тысяч долларов.

"Кто бы это ни сделал – я не знаю, зачем они это сделали, я этого не понимаю. Да я бы и за миллион лет не разобрался, что такое "фонд GoFund", – говорит актер. – Понимаете, моя жизнь очень простая: я не обращаюсь к каким-то внешним источникам вроде этого. И да, это унизительно, но я уверен, что переживу это, как и всё остальное".