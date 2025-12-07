x
07 декабря 2025
Культура

Даниэла Пик сыграет в фильме об "операции пейджеров" в Ливане

Израильское Кино
Съемки
время публикации: 07 декабря 2025 г., 10:26 | последнее обновление: 07 декабря 2025 г., 10:26
Даниэла Пик с мужем - режиссером Квентином Тарантино
Lewis Joly/Invision/AP

В Израиле снимут фильм об операции по обезвреживанию боевиков ливанской группировки "Хизбалла", которую в народе называют "операцией пейджеров". В картине снимется Даниэла Пик, которая сегодня готовится к премьере фильма "Идеальная ставка" Дэнни Абекейзера. Это первая главная роль в карьере актрисы и жены режиссера Квентина Тарантино. Партнером Пик по площадке в этой картине стал Дэвид Аркетт. "Идеальная ставка" – боевик о блестящем игроке, который ввязывается в авантюру в казино и сталкивается с тбилисской мафией.

"Это, по крайней мере, моя первая голливудская премьера, – призналась Даниэла Пик в интервью 12 каналу. – Это будет первая красная дорожка, по которой я пройду из-за моего фильма, и это действительно очень волнительно".

Второй работой Пик в большом кино станет проект того же Абекейзера – "Частота страха" об операции пейджеров от продюсерской компании Bleiberg Entertainment. Фильм будет сниматься в Израиле, как и "Идеальная ставка". В ролях звезды "Фауды" Дорон Бен-Давид и Ицик Коэн и певица Марина Максимилиан.

В том же интервью Даниэла Пик и Квентин Тарантино снова подтвердили, что не собираются уезжать из Израиля.

