Журнал "Шарли Эбдо" посвятил новый выпуск антисемитизму во Франции
Французский сатирический журнал "Шарли Эбдо" посвятил целый выпуск волне антисемитизма во Франции. Новый журнал под номером 1746 открывается обложкой, на которой изображены прячущиеся в мусорном баке люди. На баке написано "Счастлив, как еврей во Франции". Эта фраза отсылает к знаменитому выражению на идиш Men ist azoy wie Gott in Frankreich (Счастлив, как бог во Франции), которая является отсылкой к событиям 19 века, когда Франция стала единственной страной, которая дала евреям полные гражданские права.
Внутри выпуска авторы сатирического журнала рассматривают антисемитизм в разных аспектах. Например, на одной из карикатур внутри выпуска изображен человек, который держит транспарант в форме шестиконечной звезды, на которой написано слово "Да?" Карикатура сопровождается заголовком "Лексикон: достаточно ли вы овладели антисемитским жаргоном?"
Есть в выпуске и критика израильских властей. На одной из страниц выпуска размещена карикатура премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, а заголовок гласит: "Израильские ультраправые: антисемитизм как удачная находка". "Для Биньямина Нетаниягу борьба с антисемитизмом стала главным аргументом, чтобы укреплять свою дипломатическую повестку и преподносить любое возражение в ненависть к народу, которого насильно отождествляют с ультраправым правительством", – говорится в статье.