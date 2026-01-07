Семён Бычков станет музыкальным директором Парижской оперы

Американский дирижёр Семен Бычков возглавит Парижскую национальную оперу. Ближайшим выступлением Семена Бычкова в Парижской опере станет постановка "Евгений Онегин", режиссером которой стал актер Рэйф Файнс. Главные роли в спектакле играют российские артисты.

Спектакли пройдут с 23 января по 15 февраля в Пале Гарнье. А уже с августа 2028 года Бычков займет пост музыкального директора Парижской оперы. В этой должности он будет отвечать за художественный уровень оркестра, хора и вокальных педагогов, участвовать в планировании репертуара и прослушиваниях на ключевые позиции. По условиям контракта, Бычков также будет дирижировать двумя оперными постановками и шестью симфоническими концертами в каждом сезоне на протяжении четырех лет действия контракта.

Бычков вступит в должность после большой реконструкции театра. После сезона 2026/27 сцену Пале Гарнье закроют, а Опера Бастилии планирует остановку примерно с 2030 года на два сезона. Бычков считает, что это может стать шансом усилить симфоническую работу оркестра на фоне сокращения количества постановок.

Семен Бычков родился в Ленинграде в еврейской семье. Его родной дядя – американский дирижёр Якова Крейцберга, его прапрадед был дирижёром в Одесской опере. Бычков покинул СССР в 1974 году и в 1983 году стал гражданином США. Возглавлял Симфонический оркестр Гранд-Рапидс, был главным приглашённым дирижёром Филармонического оркестра Баффало, возглавлял Оркестр Парижа и оперный фестиваль "Флорентийский музыкальный май". Затем возглавил Симфонический оркестр Кёльнского радио. С 2018 года избран главным дирижёром Чешского филармонического оркестра.