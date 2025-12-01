Книга Эли Шараби вошла в список лучших изданий 2025 года по версии The Telegraph

Книга бывшего заложника ХАМАСа Эли Шараби "Заложник" вошла в список лучших книг 2025 года по версии литературных критиков издания The Telegraph. "Трогательное, захватывающее и до глубины души потрясающее повествование", – так охарактеризовали ведущие критики издания книгу Шараби.

Это уже не первое достижение "Заложника" Эли Шараби. Ранее журнал Time включил книгу в список 100 лучших произведений года. А в октябре 2025 года после выхода книги на английском языке она стала мгновенным бестселлером, побив рекорды продаж. Этот рейтинг ведет газета "Нью-Йорк Таймс". Израильское издание "Заложника" всего за два месяца стало бестселлером – было продано более 40 тысяч экземпляров. Израильская ассоциация книгоиздателей наградила Коэна "Платиновой книгой" как одного из самых успешных авторов в истории израильского книгопечатания.

Эли Шараби, которому сейчас 52 года, был похищен 7 октября 2023 года из кибуца Беэри. Он провел в плену 491 день. Его жена Лиан и дочери – 16-летняя Ноя и 13-летняя Яэль – были убиты. Его брат Йоси также был захвачен в плен и погиб в плену. Его тело удалось вернуть только 14 октября 2025 года.