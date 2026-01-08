x
Культура

Коран XVIII века, на котором Мамдани принес присягу, выставлен в Публичной библиотеке Нью-Йорка

время публикации: 08 января 2026 г., 11:48
Коран XVIII века, на котором Мамдани принес присягу, выставлен в Публичной библиотеке Нью-Йорка
Jonathan Blanc/Biblioteca Pública de Nueva York vía AP

В Нью-Йоркской публичной библиотеке (NYPL) открылась экспозиция, главным экспонатом которой стал исторический рукописный Коран из коллекции Шомбургского центра исследований афроамериканской культуры. Именно на этой книге 1 января 2026 года принёс присягу новый мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани. Мамдани рассказывал, что это рукописная книга османского периода из Сирии. Текст выполнен черными чернилами, а отдельные фрагменты выделены красным цветом.

Показ проходит в ротонде Макгроу в главном здании NYPL (Stephen A. Schwarzman Building) и, как отмечает библиотека, будет доступен ограниченное время.

По данным NYPL, манускрипт был переписан в Османской Сирии в конце XVIII – начале XIX века и ранее входил в личную библиотеку Артуро А. Шомбурга, чья коллекция легла в основу Шомбургского центра.

Зохран Мамдани стал первым главой города, который приносил присягу на Коране.

