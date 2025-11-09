9 ноября в возрасте 92 лет умер известный художник Эрик Булатов, считавшийся классиком московского концептуализма. Он прославился картинами, где фотомиметическая живопись "пересекается" с крупными советскими словами-лозунгами.

Эрик Булатов родился 5 сентября 1933 года в Свердловске (Екатеринбурге) в семье партийного работника и польской еврейки, которая 15-летней нелегально перебралась в Россию. Его отец погиб на войне в 1944 году.

В 1958 году Эрик Булатов окончил Художественный институт имени Сурикова. С 1959 года работал в детских издательствах "Детгиз" и "Малыш". Практически тридцать лет источником средств для Булатова служило иллюстрирование детских книг (по принципу: "полгода на книжки, полгода на живопись"). Выставочную деятельность начал в 1957 году в Москве и продолжил – с 1973 года – уже за границей.

С 1963 года и до конца 1960-х годов Эрик Булатов экспериментировал с различными модернистскими стилями в живописи, проявляя интерес к анализу пространственных, световых и цветовых решений. В СССР художник не мог выставляться по соображениям цензуры, лишь в 1965 и 1968 годах прошли кратковременные показы его работ в Курчатовском институте и кафе "Синяя птица" в Москве. В начале 1970-х годов начал создавать крупномасштабные картины, в которых, как правило, обращался к социальным темам и масс-медийным образам советской действительности, изображая лозунги, надписи и плакаты. В 1972 году создает знаменитый "Горизонт", который в период перестройки был воспринят как пародийное произведение и даже отождествлялся со стилем соц-арт. В 1988 году после серии крупных персональных выставок (в цюрихском Кунстхалле, Центре Жоржа Помпиду и других, а также после участия в Венецианской биеннале) стремительно получил международное признание – был назван "художником перестройки" и признан UNESCO лучшим художником года. Многие произведения Эрика Булатова попали в западные коллекции и музеи.

С 1989 года жил в Нью-Йорке, в 1992 году переехал в Париж. В 2003 году впервые на родине прошла выставка его графики, а в 2006 году – первый ретроспективный показ его живописных произведений (обе выставки – в Третьяковской галерее). В 2013 году стал лауреатом Всероссийского конкурса в области современного искусства "Инновация", в номинации "За творческий вклад в развитие современного искусства". В 2015 году художник был приглашен для создания масштабных полотен при открытии нового здания Музея современного искусства "Гараж" в Москве. В том же году для экспозиции Музея первого президента России Бориса Ельцина создал картину "Свобода".