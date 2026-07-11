Пентагон опубликовал новую подборку рассекреченных материалов об НЛО

Министерство войны США опубликовало четвертую часть рассекреченных и исторических материалов, посвященных неопознанным аномальным явлениям (UAP), которые обычно называют НЛО.

Как заявил пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл, коллекция размещена на специальном разделе сайта ведомства, а новые документы будут публиковаться по мере их подготовки.

В новую подборку вошли 40 файлов: 14 документов, 19 видеозаписей, четыре аудиофайла и три изображения. Материалы были получены от Пентагона, NASA, ЦРУ, ФБР и министерства энергетики США и охватывают период с 1948 по 2025 год. Около половины документов относятся к 2010 году и более позднему времени.

Среди опубликованных материалов – инфракрасные записи, сделанные военными системами наблюдения, а также сообщения о неопознанных объектах над западной частью Тихого океана, Атлантикой и Ближним Востоком. В одном из документов описывается наблюдение американскими военными в 2019 году объекта, летные характеристики которого свидетели сочли не похожими ни на что из виденного ими прежде.

При этом публикация не содержит выводов о возможном внеземном происхождении зафиксированных явлений и не устанавливает, представляли ли они угрозу национальной безопасности США. Ранее Пентагон заявлял, что не обнаружил подтверждений существования внеземных технологий, а значительная часть подобных наблюдений может объясняться обычными летательными аппаратами, природными явлениями, оптическими эффектами или недостаточным качеством исходных данных.

Публикация материалов ведется в рамках созданной по указанию президента Дональда Трампа программы Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters (PURSUE). Первая подборка была обнародована 8 мая, вторая – 22 мая, третья – 12 июня. В Пентагоне заявляют, что цель проекта – обеспечить "полную и максимальную прозрачность" и предоставить общественности возможность самостоятельно оценивать рассекреченные данные.