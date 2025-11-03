Израильский стартап смотрит на сайт "глазами пользователя" и видит уязвимости

Компания Reflectiz создала ИИ-платформу для защиты сайтов от угроз, скрытых в сторонних компонентах и внешнем коде. Во втором раунде инвестиций стартап привлек $22 миллиона.

На любом сайте работает множество компонентов, разработанных "третьей стороной". Например, скрипты Google Analytics, виджеты чатов, рекламные сети, платежные системы, библиотеки с открытым исходным кодом (jQuery, React и т.д.) и вообще любые внешние JavaScript-файлы. Такие внешние компоненты нередко становятся причиной уязвимости сайтов. Эту проблему решает компания Reflectiz.

В основе платформы Reflectiz лежит собственный браузер, который имитирует поведение пользователя. Система смотрит на сайт "глазами пользователя" и непрерывно отслеживает все, что происходит в браузере – от загрузки JavaScript-элементов до сетевых запросов.

Исследуя сайт, ИИ-платформа выясняет, как ведут себя нормальные компоненты, и выявляет отклонения, представляющие угрозу. ИИ-технология мгновенно декодирует подозрительный код – этот процесс ранее требовал недель ручного анализа специалистами.

Главная новинка платформы Reflectiz – удаленный анализ без необходимости установки программного обеспечения на серверы клиента или предоставления доступа к внутренним данным. Ничего этого платформе не нужно. Reflectiz просто открывает публичный сайт и анализирует все внешние компоненты, которые на нем работают: скрипты, виджеты, платежные системы, рекламные сети, библиотеки и т.д.

По словам CEO и сооснователя компании Идана Коэна, которые приводит Глобс", компании инвестируют миллионы в защиту собственного кода, а многие реальные угрозы тихо проникают через чужие разработки и открытый код, которые сама компания не контролирует, но которые может перехватить Reflectiz.

Во время нового раунда компания привлекла $22 миллиона. Общая сумма привлеченного капитала достигла $28 миллионов. В компании работают 40 сотрудников. Средства будут направлены на открытие новой штаб-квартиры в Бостоне, но основная разработка остается в Рамат-Гане.