К МКС стартовал американский грузовой корабль Cygnus XL

Грузовой корабль Cygnus (Northrop Grumman) стартовал к Международной космической станции, сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX.

Cygnus успешно вышел на орбиту.

Стыковка корабля Cygnus с МКС запланирована на 17 сентября.

Миссия Cygnus CRS-23 проводится в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman по снабжению МКС. Он должен доставить на станцию около пяти тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Миссия CRS-23 – первый полет Cygnus XL, который является более крупной и грузоподъемной версией космического корабля компании, отмечает "Интерфакс". Он будет находиться в составе станции до марта 2026 года.

Это уже 22-й полет космического "грузовика" корпорации Northrop Grumman к МКС. Был также один неудачный запуск в 2014 году, когда корабль не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.