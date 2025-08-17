Израильские океанографы научились расшифровывать микробные подписи морских течений

Ученые из Хайфского университета показали, что микробы, живущие на крошечных планктонных рачках, образуют "подпись" морских течений и позволяют отлеживать изменения экосистем в условиях потепления океанов.

Исследование под руководством профессора Тамар Гай-Хаим показало, что крошечные планктонные ракообразные несут уникальную микробную подпись, которая точно описывает морские течения и экологические изменения.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Limnology and Oceanography Letters, основаны на изучении микробных сообществ веслоногих рачков по всему Средиземному морю – одной из самых экологически разнообразных морских систем в мире с выраженными градиентами температуры, солености и питательных веществ с запада на восток. Сравнивая микробы, живущие на веслоногих, с теми, что находятся в морской воде, исследователи обнаружили, что микробиомы рачков показывали более четкие биогеографические закономерности.

В исследовании приняли участие эксперты из Израиля, Италии, Греции и Франции, которые собирали образцы на борту французского исследовательского судна L'Atalante во время пятинедельной экспедиции от западного Средиземноморья у берегов Франции до восточного Средиземноморья у побережья Крита.

Используя генетические инструменты и эволюционные модели, исследователи показали, что микробные сообщества веслоногих были схожи в средиземноморских бассейнах, связанных морскими течениями, но заметно отличались в не связанных между собой бассейнах.

"Ассоциированные с веслоногими микробы являются чувствительными индикаторами региональных изменений в морских условиях", – говорит Гай-Хаим.

По мере того, как поверхностные воды морей и океанов становятся теплее и теряют питательные вещества, эти связанные с хозяином микробы могут служить ранними предупредительными признаками состояния здоровья морских экосистем. Отслеживание таких "микробных подписей" поможет ученым лучше прогнозировать влияние климатических изменений на океанскую жизнь в глобальном масштабе.