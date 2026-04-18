Ученые выяснили, почему кошка никогда не доедает свою еду – ей хочется разнообразия

Японские исследователи изучили пищевое поведение кошек в лабораторных условиях и заметили интересную закономерность: чем дольше животным давали один и тот же сухой корм, тем меньше они его ели. Но стоило предложить другой корм или даже изменить запах, как аппетит резко возвращался. Это говорит о том, что кошки прекращают есть не только из-за насыщения.

В ходе эксперимента ученые работали с двенадцатью кошками. Им поочередно предлагали шесть разных видов промышленного сухого корма (обозначенных от A до F), чтобы определить предпочтения и базовый уровень потребления. В итоге корм F оказался самым привлекательным для животных и значительно опередил остальные варианты. В первой серии экспериментов кошкам шесть раз подряд давали корм в течение двух часов. В двух вариантах они получали один и тот же корм на протяжении всех циклов (A и F), а в третьем – каждый раз разный.

Выяснилось, что при повторении одного и того же корма кошки постепенно съедали все меньше, даже если это был их любимый вариант F. Зато при разнообразном питании общий объем съеденной пищи оказался выше.

В другом эксперименте кошки пять раз подряд ели один и тот же корм, а на шестой раз получали новый. Как и ранее, интерес к повторяющейся еде снижался, но при смене корма аппетит резко возрастал – даже если новый вариант изначально нравился меньше. Дополнительные тесты показали, что запах также играет важную роль: при постоянном воздействии одного и того же аромата кошки ели меньше, а изменение запаха, даже при той же пище, увеличивало потребление. По словам исследователей, результаты указывают на то, что обоняние существенно влияет на аппетит кошек.