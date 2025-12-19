Ругательства повышают работоспособность. Новое исследование о хорошо известном

Выражение раздражения с помощью ругательств может приносить удовольствие, а новые исследования показывают, что это еще и полезно для физического состояния. Согласно исследованию, опубликованному Американской психологической ассоциацией, использование нецензурной лексики способно повысить физическую работоспособность, помогая людям преодолеть стеснение и приложить больше усилий при выполнении тестов на силу и выносливость. Статья с результатами исследования была опубликована в журнале American Psychologist.

Ранее исследователи показали, что люди, которые ругаются, лучше справляются с различными физическими заданиями: они дольше удерживают руку в ледяной воде и дольше сохраняют вес тела в упражнении на отжимания от стула. Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи провели два эксперимента с участием 192 человек. В каждом из них участникам предлагалось каждые две секунды повторять либо ругательное слово по собственному выбору, либо нейтральное слово, одновременно выполняя упражнение "отжимания от стула". После завершения задания участники отвечали на вопросы о своём психическом состоянии во время выполнения упражнения. Вопросы касались различных аспектов расторможенности, включая уровень положительных эмоций, чувство юмора, рассеянность и уверенность в себе. Также оценивалось состояние психологического "потока" – когда человек полностью погружается в деятельность, получая удовольствие и оставаясь сосредоточенным.

В целом, подтверждая результаты предыдущих исследований, ученые установили, что участники, которые использовали ругательства во время выполнения отжиманий, удерживали вес тела значительно дольше, чем те, кто повторял нейтральные слова. Объединенный анализ двух экспериментов и данных более раннего исследования показал, что это преимущество связано с повышением показателей психологического потока, сосредоточенности и уверенности в себе – ключевых элементов расторможенности.