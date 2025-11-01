Добавки Омега-3 повышают выживаемость молодых кораллов

Согласно новому исследованию, кормление личинок кораллов своеобразным "детским питанием" может существенно повысить их выживаемость и открыть новые пути для восстановления коралловых рифов, которые все больше страдают от последствий изменения климата. Ученые из Технологического университета Сиднея установили, что личинки кораллов, получающие специально разработанные липидные добавки – включая масла, богатые омега-3 жирными кислотами, и важные стерины, – развиваются быстрее, становятся крепче и имеют больше шансов выжить и прижиться на рифах.

Работа, опубликованная в журнале Communications Biology, стала важным шагом вперед в развитии аквакультуры и технологий восстановления коралловых экосистем. Исследование выявило, что личинки кораллов активно усваивают необходимые жиры, что подтверждает важность раннего питания для их развития и выживаемости. Особое значение имеют определенные липидные добавки, в частности стерины, которые повышают жизнеспособность личинок и помогают молодым кораллам лучше справляться со стрессовыми условиями.

Теперь команда исследователей из UTS переносит эти лабораторные открытия на риф, сотрудничая с компаниями GBR Biology и Reef Magic, чтобы протестировать влияние подобных пищевых вмешательств непосредственно на Большом Барьерном рифе. Хотя ни один метод сам по себе не способен остановить деградацию рифов, исследователи считают, что подходы, основанные на научном питании, могут стать важным инструментом в комплексе мер по восстановлению коралловых экосистем.