Граница человеческого разума: мы можем представить ровно один движущийся объект

Ученые из Открытого университета Израиля и Гарвардского университета обнаружили неожиданное ограничение человеческого воображения: человек может мысленно отслеживать только один движущийся объект.

Работа опубликована журнале Nature Communications.

Физически человек способен жонглировать даже десятью мячами одновременно, но сколько объектов может "перемещать" его воображение?

Когнитивные психологи исследовали способность людей мысленно отслеживать траектории исчезающих объектов. Оказалось, что участники легко представляли движение одного мяча, но совершенно не справлялись с двумя одновременно движущимися объектами.

Психологи исследовали способность мозга моделировать физические процессы. Они придерживаются теории, согласно которой, мозг запускает ментальные симуляции, подобные компьютерной игре и это помогает человеку взаимодействовать с окружающим миром.

В эксперименте участникам показывали анимацию прыгающего мяча, который затем исчезал. Люди довольно точно предсказывали момент приземления одного невидимого мяча, но полностью терялись при отслеживании двух объектов. Результат оказался намного хуже ожидаемого: исследователи предполагали, что воображение сможет отследить, по крайней мере, три-четыре объекта.

Дополнительные эксперименты показали незначительное улучшение при синхронном движении двух мячей, но результаты все равно уступали ситуации с видимыми объектами. Когда участникам предложили денежное вознаграждение за точность, это не повлияло на результат.

Исследование показало, что для отслеживания исчезнувших объектов человеческое воображение использует последовательную модель, обрабатывая каждый элемент поочередно, а не параллельно. Но поскольку мячи летят одновременно, необходима именно параллельная обработка воображаемого движения, а этого наш мозг не умеет. Это открытие показывает неожиданные ограничения человеческого разума.