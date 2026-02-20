В "речи" диких попугаев обнаружили синтаксические правила

В статье, опубликованной в журнале Journal of Avian Biology, биолог Кристин Далин пришла к выводу, что "трепещущие дуэты" попугаев подчиняются определенным синтаксическим правилам. Иными словами, звуки в их вокализациях располагаются не хаотично, а в устойчивой последовательности. Кроме того, исследователь обнаружила повторяющиеся сочетания звуков, напоминающие "словосочетания", которые, подобно словам в человеческой речи, часто появляются вместе.

Амазонские попугаи с желтым затылком (Amazona auropalliata) исполняют такие дуэты согласованно: партнеры по очереди издают звуки в четко синхронизированных сериях. Ранее исследователи изучали более простую форму подобных вокализаций, состоявшую всего из нескольких типов звуков, и уже тогда были заметны строгие закономерности их порядка. Однако трелевые дуэты оказались значительно сложнее. Они включают более разнообразный набор звуков и чаще всего звучат во время территориальных конфликтов. При приближении соперников крики усиливаются и ускоряются, нередко достигая пика непосредственно перед началом схватки.

Чтобы собрать материал для исследования, Далин вместе со студентами на протяжении трех лет регулярно отправлялась в Коста-Рику. Там они записывали вокализации попугаев у гнездовых деревьев, используя направленные микрофоны. Из сотен полученных аудиофайлов примерно 50 оказались дуэтами, исполненными 13 устойчивыми парами. Хотя каждая запись продолжалась всего 5-10 секунд, в общей сложности ученые зафиксировали более 450 отдельных звуков.

В более простых формах дуэтов птицы использовали лишь четыре базовых типа криков. Однако в трелевых "перекличках" исследователи различили как минимум 36 разновидностей звуков – и предполагают, что их может быть еще больше, просто некоторые встречались слишком редко, чтобы их можно было точно классифицировать. Чтобы выявить скрытую структуру этих вокализаций, команда применила неожиданный подход: они использовали программное обеспечение, обычно предназначенное для анализа литературных текстов. Рассматривая звуки как своеобразные "слова", ученые изучили порядок их следования.

В результате были обнаружены признаки синтаксической организации – устойчивые правила, регулирующие сочетание звуков. Исследователи выявили более 20 закономерностей, определяющих, какие звуки могут идти друг за другом и какие последовательности чаще всего образуют повторяющиеся комбинации. Исследователи также обратили внимание на явление, которое в лингвистике называют "коллокациями" – устойчивыми сочетаниями слов, часто встречающихся вместе. В человеческой речи, например, нередко образуют пары такие слова, как "есть" и "еда" или "зеленый" и "трава". У попугаев обнаружилась похожая закономерность: некоторые звуки регулярно сочетались друг с другом и появлялись совместно значительно чаще, чем это можно было бы объяснить случайностью.

При этом, несмотря на наличие определенных правил, в отдельных дуэтах почти не встречалось дословных повторов. Птицы не воспроизводили одни и те же заученные последовательности. Каждый обмен звуками отличался вариативностью, но при этом оставался в рамках установленных ограничений. Это указывает на то, что попугаи принимают быстрые и согласованные решения прямо во время "разговора". Конечно, такие результаты не означают, что попугаи строят предложения в человеческом смысле. Однако они свидетельствуют о том, что их коммуникация организована по правилам и зависит от ситуации, а не является хаотичным набором звуков.